Genoa incontra tifosi, poi allenamento

Oltre 500 tifosi del Genoa sono andati al centro Signorini a Pegli per caricare la squadra in vista del derby di domani sera. Nei giorni scorsi avevano annunciato la sospensione della contestazione contro il presidente Preziosi in vista del derby e sostegno ai giocatori.

Quando la squadra è entrata nel campo di allenamento sono iniziati cori e canti, sono stati accessi fumogeni e sono stati mostrati gli striscioni dei vari club di ultrà. La squadra ha risposto salutando i tifosi e saltando con loro. C'è stato anche un breve colloquio tra giocatori e supporter che hanno chiesto ai loro beniamini di onorare la maglia. I tifosi hanno poi lasciato il centro sportivo e il Genoa si è allenato a porte chiuse.

Questa sera anche i tifosi della Sampdoria vanno a caricare la squadra. I vari club si sono dati appuntamento all'albergo in cui la squadra è in ritiro fino a domani sera.