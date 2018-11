Il pesto è protagonista a Dakar

(ANSA) - IL CAIRO, 23 NOV - Anche l'Ambasciata d'Italia a Dakar è impegnata a celebrare, per la terza volta consecutiva, la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo fra l'altro promuovendo un'iniziativa incentrata sul pesto e mirata a sostenere Genova. Lo segnala un comunicato della rappresentanza diplomatica.

"Dakar, città cosmopolita e crescente hub internazionale in Africa, comincia ad annoverare ormai più di qualche ristorante italiano; il savoir faire della nostra arte culinaria, per la quale esiste un evidente interesse, merita tuttavia di essere sviluppato".

Grazie ai ristoratori italiani sul territorio, l'Ambasciata ha promosso l'iniziativa "PastaPestoDay", lanciata a sostegno della città di Genova dalla regione Liguria in collaborazione con i Ministeri per Politiche Agricole e Turismo e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. "Dal 19 al 25 novembre, in vari ristoranti italiani di Dakar" viene "proposto e promosso il pesto alla genovese, piatto icona della cucina ligure, famoso in tutto il mondo"