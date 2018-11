Msc, dal 5/1 crociera intorno al mondo

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Msc ha annunciato che il giro del mondo a bordo di Magnifica partirà da Genova il prossimo 5 gennaio. La World Cruise 2019 durerà 119 giorni, con sosta in 49 destinazioni in 32 Paesi. A bordo ci sarà anche Carlo Cracco. Lo chef ha infatti rinnovato la collaborazione con la compagnia di crociere. Si alternerà con alcuni dei migliori chef internazionali. La World Cruise attraverserà i sei continenti, da Tonga a Bora Bora, dalla oasi di Aqaba alla Nuova Zelanda, dalle isole Fiji alle Maldive. Ai Caraibi previsti nove scali.

Tra le escursioni a terra spiccano quella per il Golden Gate Bridge e quella per il Panoramic Sightseeing in Colombia. Tra le novità, escursioni lunghe fino sei giorni, le "MSC Overland Experiences". In Polinesia, in Australia, in India e Sri Lanka, in Oman e Giordania. Msc ha già annunciato anche la World Crise 2020: partenza il 5 gennaio sempre da Genova a bordo di MSC Magnifica: 117 notti, 43 destinazioni e 23 Nazioni.(ANSA)