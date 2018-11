Criscito, daremo gioia ai tifosi

(ANSA) - GENOVA, 22 NOV - "Daremo il massimo anche perché vogliamo regalare una gioia ai tifosi: sono tanti anni che il Genoa non vince il derby. Daremo tutto quello che abbiamo perché per noi è davvero una partita importante". Domenico Criscito a due giorni dal derby d'andata con la Sampdoria non si nasconde e a margine della presentazione della nuova edizione della Junior Tim Cup racconta le proprie emozioni.

"Con la sosta della nazionale abbiamo avuto tanto tempo per preparare questa gara - ha proseguito - e sappiamo quanto sarà importante. Avrò poi una responsabilità maggiore perché anche se ne ho già giocati sette questo lo affronterò da capitano e sarà speciale".