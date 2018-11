Basket: Azzurre qualificate a Euro2019

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - L'Italia batte la Svezia 62-56 e si qualifica per l'Europeo 2019. Le azzurre hanno chiuso il girone H al primo posto: le cinque vittorie consecutive ottenute dalla squadra di Marco Crespi hanno permesso alla Nazionale Femminile di riscattare il passo falso accusato all'esordio contro la Croazia. L'Italia si qualifica dunque per la quarta volta di fila alla rassegna continentale. "L'obiettivo è stato raggiunto e adesso vogliamo fare bella figura all'Europeo - il commento del presidente della Federbasket, Giovanni Petrucci - Questa è una Nazionale che diverte e che non molla mai. Il patema d'animo è nel nostro DNA ma oggi contava vincere e lo abbiamo fatto. Bellissimo vedere questo grande pubblico a La Spezia. Li ringrazio tutti".

Quella del PalaMariotti di La Spezia è stata l'ultima partita di Raffaella Masciadri in maglia azzurra dopo 192 presenze e 1.701 punti.