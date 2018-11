Ucina lavora con Mef su noleggio nautico

(ANSA) - GENOVA, 19 SET - Assilea e Ucina Confindustria Nautica sono al lavoro con il MEF per la risposta da dare all'Unione Europea alla lettera di costituzione in mora all'Italia inerente la corretta riscossione dell'IVA sul noleggio a breve termine. Lo ha reso noto Ucina, precisando che già precedentemente la Commissione Europea aveva chiesto chiarimenti al nostro Paese, chiarimenti che erano stati prontamente forniti.

Assilea e Ucina Confindustria Nautica ritengono che "le norme in materia applicate dall'Italia siano pienamente conformi al diritto comunitario e anzi, per certi versi, più restrittive di quelle degli altri paesi UE direttamente concorrenti, alcuni dei quali già da tempo sono sotto procedura di infrazione".

Le due Associazioni nazionali di categoria hanno avuto incontri al MEF finalizzati a definire i chiarimenti che saranno forniti dell'Italia.