Recupero serie B, Spezia-Benevento 3-1

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 NOV - Lo Spezia batte il Benevento 3-1 si rilancia in classifica e acuisce la crisi degli ospiti, un punto nelle ultime 3 gare. Il direttore sportivo dei campani, Pasquale Foggia, a fine gara ha confermato la fiducia al tecnico Bucchi, ma ha annunciato che la squadra andrà in ritiro. Al Picco, nel recupero della 10/a di campionato, lo Spezia è trascinato da Okereke. Il Benevento sfiora il gol con Insigne in avvio, ma è lo Spezia all'11' a passare: Okereke riceve palla dal limite e lascia partire un sinistro a giro che si insacca.

Il Benevento accusa il colpo e al 24' subisce il raddoppio: Matteo Ricci riceve appena dentro l'area da Okereke e di piatto batte Montipò. Lo Spezia è padrone del campo ma al 43' Federico Ricci, gemello di Matteo, accorcia le distanze con una botta da fuori. Nella ripresa il Benevento attacca a testa bassa alla ricerca del pari, ma al 13' un'ingenuità di Billong mette Okereke davanti a Montipò: l'attaccante nigeriano sigla la sua doppietta dopo aver scartato il portiere: è 3-1.