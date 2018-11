Uccide la moglie e tenta il suicidio nel Savonese

Femminicidio nel savonese. Un uomo ha ucciso la moglie e subito dopo ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene. E' avvenuto a Boissano.

Ad avvisare i soccorsi e le forze dell'ordine un amico, contattato dall'uomo subito dopo il gesto.

L'omicidio sarebbe avvenuto questa mattina mentre in casa c'erano i due figli minori della coppia che dormivano e non si sarebbero accorti di nulla. L'uomo, 47 anni, avrebbe soffocato la moglie, di 42 anni, con un sacchetto di plastica. La tragedia è avvenuta in una villetta di via Marici. I figli sono stati affidati alla sorella dell'uomo e sono assistiti da uno psicologo. L'uomo è stato trovato sanguinante nella cantina dell'abitazione: soccorso dal 118 è stato trasportato all'ospedale Santa Corona di Savona. Sarebbe grave. Il piccolo centro del savonese è sconvolto. La sindaca Rita Olivari è turbata: "Una tragedia, conosco quel nucleo familiare come una famiglia normale".

Ci sarebbe un banale litigio dietro il femminicidio avvenuto nel Savonese che ha sconvolto la famiglia Buscaglia. Matteo, operaio, ha ucciso la moglie peruviana Roxana Karin Zenteno in camera da letto dopo un litigio, secondo i carabinieri. L'operaio resosi conto di quanto fatto avrebbe deciso di suicidarsi. I figli della coppia, 12 e 10 anni, una maschio e una femmina, sono stati portati al pronto soccorso pediatrico.