Si schianta in moto a 18 anni, grave

(ANSA) - GENOVA, 17 NOV - Gravissimo incidente questo pomeriggio in via Togliatti, a Nervi. Un ragazzo di 18 anni ha perso il controllo della sua moto, sbattendo per terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno intubato e trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Sul posto gli agenti sella sezione infortunistica della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma.