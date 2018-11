Offrono droga a poliziotti, arrestati

Operazione della Polizia nel centro storico di Genova. Nell'area del "Ghetto", la Squadra mobile ha arrestato in flagranza, per detenzione e spaccio di stupefacenti, un 43enne italiano di origini capoverdiane, pregiudicato, e un 26enne richiedente asilo del Marocco. I due pusher, operavano in piazza dei Fregoso: il primo avvicinava il possibile cliente offrendogli "del fumo", che non aveva. Una volta presi contatti con l'acquirente, lo conduceva dal complice che attendeva poco lontano che vendeva la droga. Il pusher però ha sbagliato cliente: ha offerto droga ai 'falchi' della questura che si erano confusi tra i passanti. Non appena estratto il panetto di droga, i due sono stati arrestati.

Controllati anche attività commerciali e immobili nel quartiere delle Vigne. Fatte multe, uno sgombero e uno straniero è stato arrestato.

I carabinieri della compagnia Centro hanno arrestato due spacciatori, nei vicoli di Genova, sorpresi a vendere marijuana a due studenti minorenni. In manette sono finiti due uomini rispettivamente di 29 anni e 24 anni, uno del Pakistan e uno dell'Afghanistan. I militari, durante un servizio coordinato nel centro storico, hanno sorpreso i due spacciatori in vico Fregoso proprio mentre cedevano la droga ai due ragazzini. E' scattata così la perquisizione in casa dove sono stati trovati altri 19 grammi di marijuana e 150 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.