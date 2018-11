Resa onori a marinaio morto nel 1940

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - Resa degli onori per i resti del marinaio sottocapo silurista Carlo Acefalo, deceduto a 24 anni nel 1940, a bordo del sottomarino Macallé incagliato nella barriera corallina davanti all'isola Bar Mousa Kebir, in Sudan.

La cerimonia, alla presenza delle più alte cariche della Marina militare, dell'Anmi e della Guardia costiera si svolgerà venerdì 23 novembre a Savona alle 14.30. I resti del sottocapo saranno poi tumulati a Cuneo, nel cimitero di Castiglione Falletto accanto alla madre. La tomba di Carlo è stata individuata in Sudan dal regista italo-argentino Ricardo Preve che ha voluto ricostruire la tragedia del Macallé e riportare a casa i resti di Carlo, cosa che è avvenuta il 9 ottobre 2017 quando, una volta certificati dal medico legale, i resti del marinaio sono stati riconsegnati all'ambasciata italiana in Sudan in attesa dell'ultimo viaggio verso Castiglione Falletto. Tutta la storia è stata raccontata nel docu-film 'Tornando a casa'.