Carige: Innocenzi, la banca è al sicuro

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Il crollo di Carige in Borsa, scattato dopo l'approvazione della manovra di salvataggio da 400 milioni di euro, è legato alle "valutazioni" che il mercato sta facendo sugli "impatti dell'aumento di capitale", che porterà con ogni probabilità a una fortissima diluizione dei soci. Spiega così l'ad di Carige, Fabio Innocenzi, il tracollo della banca a Piazza Affari, dove ormai capitalizza 94 milioni di euro, un quarto di quanto si appresta a chiedere al mercato. Purtroppo, con l'istituto già sottocapitalizzato e l'emersione di altri 219 milioni di rettifiche su crediti, frutto di un'ispezione della vigilanza, è stato necessario varare una manovra doppia rispetto alle attese del mercato, con gli effetti che si sono visti anche oggi in Borsa, dove il titolo ha perso un altro 10,5%, a 0,0017 euro, nonostante nel pomeriggio fosse nuovamente scattato, su iniziativa della Consob, il divieto di vendite allo scoperto, in vigore anche lunedì.