Bazar della droga in casa, sei arresti

Per farsi riconoscere dallo spacciatore i clienti facevano uno squillo o brevi telefonate.

Solo dopo si poteva entrare nell'appartamento a Rivarolo adibito a bazar della droga dove ogni giorno arrivavano circa 40 persone. Il via vai è stato notato dai carabinieri del nucleo investigativo di Sampierdarena che hanno arrestato sei persone: un marocchino di 44 anni, un tunisino di 38, e quattro italiani di 54, 32, 43 e 51 anni. I militari, dopo pedinamenti e appostamenti hanno ricostruito che il gruppo spacciava prevalentemente eroina, in media 100 grammi ogni 2/3 giorni, ma anche cocaina e marijuana. Nel corso dell'indagine sono state appurate 1.200 compravendite di droga per un volume d'affari di decine di migliaia di euro al mese. L'operazione ha visto l'impiego di circa 50 carabinieri del comando provinciale di Genova e degli uomini del nucleo cinofili di Villanova di Albenga. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati anche soldi e decine di grammi di sostanza stupefacente.