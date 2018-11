13 mln per progettare diga porto Genova

(ANSA) - GENOVA, 16 NOV - Invitalia, operando in qualità di centrale di committenza per l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento della progettazione della nuova diga foranea del porto di Genova. L'appalto, del valore di 13,5 milioni, è relativo alla progettazione di opere per circa 800 milioni di euro (scadenza del bando il 28 dicembre 2018), con una nuova configurazione della diga che prevede un avanzamento a mare dell'attuale opera di circa 500 metri, per uno sviluppo di poco meno di 5 km, su fondali medi di 40 metri. L'obiettivo è consentire l'accesso al porto di Genova anche alle navi di dimensione maggiore, come le portacontainer fino a 22.000 Teus di capacità, garantendo la sicurezza dei transiti in entrata e in uscita e la protezione dei bacini interni del porto.