Consiglio Liguria, no a violenza donne

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - Selfie di gruppo per tutti i consiglieri regionali contro la violenza sulle donne con l'hashtag #nessunascusa prima dell'inizio dell'assemblea.

Un'iniziativa lanciata nei giorni scorsi dall'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo al salone nazionale dell'educazione e dell'orientamento professionale 'OrientaMenti' in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 novembre. Alla campagna ha aderito anche il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti.