Basket: azzurre a Spezia,addio Masciadri

(ANSA) - LA SPEZIA, 15 NOV - La nazionale femminile di basket affronterà la Svezia, ultimo impegno valido per la qualificazione all'europeo del 2019, il 21 novembre alle 21 al PalaMariotti della Spezia. E sarà anche l'ultima in campo per la capitana Raffaella Masciadri, dopo 17 anni in maglia azzurra.

L'appuntamento è stato presentato in Comune, presente anche al capitana. "La cosa che mi preme di più, come dal primo giorno che ho indossato questa maglia, è vincere per qualificarsi per l'Europeo", ha detto Masciandri che conta 191 presenze e 1.701 punti. La sfida sarà preceduta il 17 novembre dalla partita in trasferta con la Croazia. Con due vittorie l'Italia sarebbe prima, con due passi falsi sarebbe eliminata mentre con un successo e una sconfitta si ricorrerebbe alla classifica avulsa, nel caso in cui si dovesse chiudere alla pari con Svezia e Croazia. La Macedonia è già da tempo fuori dai giochi. Se anche le Azzurre riuscissero a vincere in Croazia, per ottenere il primo posto dovrebbero superare la Svezia al PalaMariotti.