Giovani liguri favorevoli all'Unione Europea

La maggioranza degli studenti liguri dell'ultimo anno delle scuole superiori (70%) è favorevole all'Unione Europea e l'85% ritiene che l'Europa dovrebbe essere materia di studio a scuola. È quanto emerge da una ricerca sull'Unione Europea elaborata dal Centro In Europa che ha coinvolto 507 studenti liguri, presentata al Salone Orientamenti. Dai dati emerge come per il 60% dei ragazzi dell'ultimo anno delle scuole superiori a cui era rivolto il sondaggio, ritengono che l'Ue non faccia abbastanza per i giovani e che dovrebbe soprattutto incrementare i suoi sforzi per creare maggior̀occupazione. Non solo, il 70% è favorevole all'Europa, il 18% è sfavorevole e il 12% è indifferente. Il sondaggio mostra come l'85% degli studenti ritiene che l'Europa dovrebbe essere obbligatoriamente insegnata nelle scuola. Tra le curiosità, il fatto che per alcuni giovani la causa del debito pubblico italiano sia proprio da attribuire alla Ue.