Esplosione in casa, un ferito

(ANSA) - LA SPEZIA, 14 NOV - Un uomo di 57 anni è rimasto ferito e ustionato nell'esplosione della sua abitazione avvenuta, secondo i vigili del fuoco, per una perdita di gas da una bombola. L'incidente è avvenuto questa mattina a Usurana, frazione del Comune di Calice al Cornoviglio. L'uomo, che vive da solo in una palazzina di due piani che è stata dichiarata inagibile in attesa delle verifiche sulla stabilità, ha ustioni agli arti ed è stato ricoverato all'ospedale della Spezia.

Nell'esplosione è rimasto ferito anche il cane dell'uomo.

L'animale è stato affidato a una associazione animalista per le cure. L'immobile è stato sequestrato. Sul posto, con i vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri, personale medico del 118 e tecnici del Comune.