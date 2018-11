Oltre 100 aziende a Orientamenti Genova

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - Più di 100 aziende presenti, per 1.767 posizioni lavorative offerte, di cui 248 a tempo indeterminato, 1.372 a tempo determinato e 47 apprendistati. Sono i numeri del career day del salone nazionale dell' educazione e dell' orientamento professionale 'OrientaMenti' in programma da oggi al 15 novembre al Porto Antico di Genova. Li ha illustrati l' assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo all' inaugurazione dell'evento a cui hanno partecipato il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci. "Il salone è il frutto della grande collaborazione siglata con il Miur - sottolinea Cavo -. Giovani e genitori troveranno gli stand delle scuole, degli enti di formazione, delle Università e delle aziende per orientare i giovani nello scelte di studio o lavoro". "Tante aziende arriveranno a Genova con i loro 'capitani coraggiosi', dirigenti, amministratori delegati, presidenti e spiegheranno cosa chiede realmente il mercato del lavoro.