In auto con 2,5 kg marijuana, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 13 NOV - Arrestato corriere della droga mentre trasportava 2 chili e 500 grammi di marijuana. L'uomo, 32 anni, albanesi, è stato notato ieri mentre era a bordo della sua auto.

Gli agenti della squadra mobile, che lo conoscevano perché già arrestato quattro anni fa sempre per droga, lo hanno pedinato e chiamato un'altra volante. A Marassi, la macchina è stata fermata per un controllo nel corso del quale sono stati trovati dentro il cofano motore due grossi sacchi con lo stupefacente, parzialmente occultati sotto un pannello. La vettura è stata portata in questura dove gli agenti hanno trovato dentro la plafoniera della luce di cortesia dell'abitacolo anche 70 grammi di cocaina purissima. La droga, secondo gli investigatori, era destinata allo spaccio al dettaglio nel centro storico.