Giù da finestra,donna perde parte cranio

(ANSA) - GENOVA, 12 NOV - Una donna è stata trovata morta in via Maritano, nel quartiere di Begato, a Genova. La donna sarebbe precipitata dal tetto di un palazzo. Cadendo ha sbattuto su una ringhiera in ferro ed ha perso parte del cranio. La vittima è italiana ed ha 35 anni ed avrebbe avuto problemi psichici.

Secondo i carabinieri sarebbe entrata nel condominio, salendo fino all'ultimo piano, per poi lanciarsi dal tetto. I carabinieri, che stanno sentendo la madre e il marito, ritengono che la donna abbia compiuto un gesto volontario. A dare l'allarme era stato un cittadino che aveva visto il corpo martoriato.