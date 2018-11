Carige: giornata di stop quotazione in Borsa

"In attesa di illustrare al mercato le misure di rafforzamento patrimoniale che saranno deliberate dal Cda di oggi", banca Carige ha chiesto a Consob la sospensione del titolo dalle contrattazioni, "per la sola giornata di oggi". Lo rende noto la banca ligure. "La richiesta - viene spiegato - è al solo fine di evitare movimenti speculativi, anche alla luce delle indiscrezioni riportate da alcuni media".

Borsa Italiana comunica che le azioni di Banca Carige, così come le obbligazioni, sono sospese dalle negoziazioni "in attesa di comunicato". Prima dell'avvio di seduta, la banca ligure aveva comunicato di aver chiesto la sospensione del titolo dalle contrattazioni, "per la sola giornata di oggi", in attesa "di illustrare al mercato le misure di rafforzamento patrimoniale che saranno deliberate dal Cda di oggi"