A Spezia 'Dio arriverà all'alba'

(ANSA) - GENOVA, 10 NOV - C'è attesa alla Spezia per 'Dio arriverà all'alba', l'omaggio teatrale che Antonio Nobili ha fatto a Alda Merini narrandone la quotidianità come fonte inesauribile e imprevedibile della sua produzione poetica. 'Dio arriverà all'alba' è previsto per il 17 e 18 novembre al Dialma Ruggiero.

'Dio arriverà all'alba' è un testo poetico e vivace in cui Alda Merini accoglie il pubblico nel suo quotidiano più intimo e controverso. La finestra sui Navigli è aperta verso la sua casa piena di ispirazione e di persone che hanno sottolineato la sua umana e fragile anima. Oltre a Antonella Petrone nel ruolo di Alda Merini, Valerio Villa interpreta Paolo, Davide Fasano è Arnoldo Mondadori, Virginia Menendez sarà Anna, Alberto Albertino il dr. Gandini e Sharon Orlandini sarà la bambina.