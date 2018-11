Genoa:Juric,tranquillo e penso a squadra

"Sono tranquillo". Ivan Juric alla vigilia della sfida contro il Napoli è pronto, nonostante l'annunciata contestazione dei tifosi e una panchina a rischio dopo la pesante sconfitta contro l'Inter. "Sapevo che il calendario sarebbe stato duro - ha ammesso - e credo che sarebbe stato così per qualsiasi altra squadra. Non abbiamo fatto bene, ma la squadra secondo me è migliorata sul piano del gioco, dell'intensità e del coraggio. Partita contro l'Inter esclusa abbiamo fatto bene altre cose. La contestazione? In questi giorni mi sono isolato e non mi interessa altro, ho pensato solo alla squadra". Di fronte un Napoli da scudetto. "Il livello delle prime tre, Juventus, Napoli e Inter, si è alzato in questa stagione. Questo Napoli dà pochi punti di riferimento e sfrutta bene gli spazi. E' una squadra più imprevedibile rispetto a quella di Sarri". Genoa pronto comunque con un Piatek in gran forma. "Lasciarlo in panchina con l'Inter era la scelta giusta, alla luce delle tre partite in una settimana. Ora è pronto".