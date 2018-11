Calcio: logo Gaslini su maglia Entella

(ANSA) - GENOVA, 9 NOV - Il logo dell'Istituto Gaslini sulla maglia dell'Entella per l'intero campionato di Lega Pro. Per la prima volta l'istituto pediatrico genovese sposa una società di calcio. Il simbolo del Gaslini sarà sulla manica sinistra della divisa. Il legame tra l'istituto e il club chiavarese diventa così ancora più forte e non si esaurisce con le tradizionali raccolte benefiche (oltre 100 mila euro donati alla Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia attraverso l'Associazione Gaslini Onlus).