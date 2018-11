Toti, in arrivo 6-7 milioni per urgenze

"La dichiarazione del riconoscimento dello stato di emergenza per la Liguria sarà approvata in queste ore dal Consiglio dei ministri, dovrebbe portare sei e mezzo-sette milioni per le primissime urgenze, a cui seguiranno altre risorse. I sei e mezzo-sette milioni non servono a rimediare ai gravi danni che abbiamo subito, però sono un primo aiuto ai sindaci per le somme urgenze". Lo ha scritto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un video via fb al termine della sua giornata di incontri a Roma.

Il governatore ha incontrato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli per stabilire le deroghe che saranno contenute nell'ordinanza adottata in seguito al maltempo. "Occorre inoltre trovare una deroga che consenta ai balneari di investire negli stabilimenti soggetti alla spada di Damocle della Bolkestein, ne ho parlato sia con il sottosegretario Giorgetti, sia con il viceministro Rixi", spiega. "I soldi che arriveranno dal Governo si sommeranno a quelli che stanzierà la Regione, - ribadisce - con lo stato di emergenza apriamo il capitolo della ripresa, il Governo ha promesso ulteriori 200 milioni di euro oltre ai 50 stanziati stasera, poi ci saranno altri 200 milioni per risarcire i danni dei privati e spero che la Protezione civile si muova".