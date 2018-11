Allerta gialla prolungata fino a domani

Proseguirà anche nei prossimi giorni il maltempo sulla Liguria e la protezione civile ha annunciato il prolungamento dell'allerta gialla per temporali, la più bassa, che sarebbe dovuta terminare questo pomeriggio. L'allerta coinvolgerà i bacini medi e piccoli di tutte le zone fino alle 18 di domani, venerdì 9 novembre mentre da mezzanotte di domani, allerta gialla anche per i bacini grandi. Anche domattina verranno effettuate ulteriori valutazioni legate all'evoluzione meteo per le ore successive.