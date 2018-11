Piaggio Aero, Consiglio Liguria al Mise

(ANSA) - GENOVA, 07 NOV - La seduta del Consiglio regionale della Liguria del 13 novembre è stata rinviata per permettere ai consiglieri di partecipare alla manifestazione convocata dai sindacati a Roma in difesa degli oltre 1.300 posti di lavoro dell'azienda aeronautica Piaggio Aerospace di Villanova d'Albenga (Savona). Il 13 novembre al Ministero dello sviluppo Economico è stato convocato un incontro decisivo per il futuro dell'azienda a cui dovrebbe partecipare anche il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Oltre ai sindacati e ai lavoratori, tutti i sindaci del comprensorio hanno già confermato la loro presenza a Roma, a cui si uniranno i consiglieri regionali. Lo annuncia il capogruppo regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza, da cui è nata la proposta del rinvio, oggi pomeriggio a Genova al termine di una riunione dell'ufficio di presidenza insieme a numerosi capigruppo.