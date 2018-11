Fognini è lo Sportivo ligure dell'anno

(ANSA) - GENOVA, 7 NOV - "Posso dire da ligure che abbiamo passato un brutto periodo ma ora bisogna rialzarsi. Non sarà facile ma tutti uniti ce la faremo. Cercherò di riportare in alto il nome di Genova e la città". Lo ha detto Fabio Fognini, ricevendo oggi il 26° Premio regionale Lo sportivo ligure dell'anno. Il tennista di Arma di Taggia, che proprio questa settimana ha raggiunto la posizione numero 13 nel ranking mondiale, ha vissuto da vicino le ultime tragedie che hanno colpito Genova e la Liguria. "Genova è come se fosse la mia seconda casa perché sono cresciuto qui sino a 14 anni e mi allenavo qui inoltre sono tesserato per il Park Tennis Genova".

A premiarlo sul palco dell'auditorium Montale l'assessore regionale allo sport Ilaria Cavo. "Mi fa piacere che gli venga consegnato questo premio proprio nella settimana in cui torna al 13° posto del ranking. Ed è giusto che venga premiato un un tennista nell'anno in cui proprio il tennis è stato protagonista con la Coppa Davis e la Fed Cup a Genova", ha commentato l'assessore.