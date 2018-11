Dopo mareggiata al via rifacimento passeggiata Alassio

(ANSA) - GENOVA, 7 NOV - A poco più di una settimana dalla mareggiata che ha danneggiato pesantemente la costa ligure sono partiti oggi i lavori di rifacimento della passeggiata di Alassio. Si è iniziato con il consolidamento e il ripristino della pavimentazione divelta dal mare nel primo tratto dal Pontile Bestoso al Grand Hotel, compreso la Passeggiata Graf.

"Contestualmente stiamo finendo di sgomberare le altre passeggiate e quanto prima avvieremo i lavori di ripristino dei tratti erosi dalla forza del mare", spiega l'assessore ai lavori pubblici comunale, Rocco Invernizzi. "Alassio - aggiunge il sindaco Marco Melgrati - sta ritornando al suo splendore originario, anzi uscirà da questa vicenda più forte e splendida.

Ma il segnale del mare è stato un segnale forte che non possiamo e non dobbiamo ignorare. Metteremo la stessa energia nella ricerca dei finanziamenti per il Technoreef, ma anche per dotarci di difese adeguate".