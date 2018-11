(ANSA) - GENOVA, 06 NOV - Tre settimane di stop per il centrocampista della Sampdoria Edgar Barreto che si è infortunato domenica dopo pochi minuti dal fischio d'inizio del match col Torino. Gli esami a cui è stato sottoposto in giornata hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della parte alta della coscia sinistra. Per il giocatore rischio fortissimo di saltare il derby col Genoa in programma il 25 novembre