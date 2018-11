Estorsione a commercianti, due arresti

(ANSA) - GENOVA, 6 NOV - Aggressioni e minacce per estorcere soldi a commercianti in difficoltà economica, prestati - ipotizzano gli investigatori - a tassi usurari. Per questo gli uomini della squadra mobile hanno arrestato due persone con l'accusa, al momento, di estorsione pluriaggravata. In manette sono finiti Roland Gurabardhi, albanese di 24 anni, e Umberto Barletta, genovese, 29 anni, commerciante. Secondo l'accusa, Barletta agganciava i commercianti della zona di Sampierdarena che non riuscivano a ottenere prestiti dalle banche e gli presentava Gurabardhi. L'albanese prestava i soldi. Per la riscossione delle quote mensili si presentava Barletta. Quando il commerciante non restituiva la somma c'erano minacce e aggressioni. In un caso, un esercente aveva simulato di sparire per non incontrare i due. Gli investigatori al momento avrebbero provato solo l'estorsione, ma sono convinti che ci sia stata usura. Le indagini proseguono per capire se dietro i due ci sia una rete e se vi siano altre vittime oltre alle due accertate.