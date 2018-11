Allerta gialla prolungata fino a domani

(ANSA) - GENOVA, 6 NOV - La protezione civile della Liguria ha prolungato e modificato l'allerta gialla per temporali: doveva concludersi questa sera invece durerà fino a domani alle ore 10 su tutta la regione. La fase pre frontale, in atto dalla notte spiega Arpal, ha interessato in particolare il savonese e il suo entroterra e la zona a cavallo con la provincia di Genova. Le piogge e i temporali hanno originato, nelle ultime 12 ore cumulate di 103 millimetri a Cairo Montenotte. I venti sono stati moderati o forti con qualche raffica (88 km/h a Monte Pennello, Genova) mentre la boa di Capo Mele registra condizioni di mare mosso ma con un'onda massima inferiore ai 2 metri.

Ora è in arrivo il fronte vero e proprio: si attende un generale estensione della piogge da Ponente verso Levante con precipitazioni che tenderanno a essere più diffuse e continue anche con rovesci.