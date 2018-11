A Casarza nasce la De.Co.

(ANSA) - GENOVA, 6 NOV - Il Consiglio Comunale di Casarza Ligure ha approvato all'unanimità il regolamento che istituisce il Registro dei prodotti a "Denominazione Comunale" (De.Co.). Si tratta di un'attestazione che certifica che un determinato prodotto è fortemente caratteristico del territorio e ha un valore identitario per la comunità. La De.Co. può essere rilasciata ad una produzione alimentare o ad una ricetta, ma anche a manufatti dell'artigianato locale, ad una festa, una fiera, una sagra o ad una certa pratica, per esempio una tecnica di coltivazione, di allevamento o di pesca.

"La nostra iniziativa - dice Marica Casavola, consigliera comunale - prende le mosse dall'approvazione in Consiglio Regionale della legge che istituiva le De.Co". Soddisfatto Claudio Muzio, consigliere comunale a Casarza e consigliere regionale di Forza Italia. "Mi auguro - dice - che altre Amministrazioni possano dar vita alla De.Co. sarà un volano per la promozione dei prodotti e delle manifestazioni".