Portofino isolata:Rixi, problemi logistici per rifare strada

"Il danno alla viabilità sul promontorio di Portofino è senza dubbio la situazione più critica in Liguria, anche dal punto di vista della ricostruzione, perché è un'opera che dovrà essere rifatta dal mare in una stagione in cui non è facile lavorare e senza il porto sicuro di Santa Margherita". Lo evidenzia il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi oggi pomeriggio in Comune a Rapallo al termine di un sopralluogo nel golfo del Tigullio colpito dal maltempo con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"I problemi logistici da risolvere non sono indifferenti, il Mit sarà a completa disposizione delle amministrazioni locali" ribadisce Rixi commentando l'impossibilità di rendere operativo per le chiatte in tempi brevi il porto di Santa Margherita.

