Portofino isolata: Giorgetti, con fatica ma bisogna arrivare

Entro 10-15 giorni il 32/mo reggimento Genio Guastatori della Taurinense prevede di rendere percorribile ai mezzi di soccorso e di servizio il sentiero che collega Portofino a Portofino Vetta per ricollegare il borgo isolato dall'imponente mareggiata dei giorni scorsi. E' quanto emerso durante un sopralluogo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sul sentiero che, una volta allargato, permetterà al borgo di non essere isolato.

"Per carità, cominciamo a recuperare la strada, a Portofino bisogna arrivare con un po' di fatica", risponde con una battuta Giorgetti alla richiesta del sindaco Matteo Viacava di costruire "un tunnel" per ricollegare al meglio il borgo. (ANSA).