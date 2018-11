Osti, se Atene piange Sparta non ride

(ANSA) - GENOVA, 5 NOV - "Oggi è una di quelle giornate che se Atene piange Sparta non ride". Lo ha detto Carlo Osti, ds della Sampdoria, commentando l'ultimo turno di campionato delle due genovesi a margine della candidatura di Genova a capitale europea dello sport nel 2023. Il Genoa ha preso 5 gol sabato dall'Inter, la Sampdoria 4 reti ieri dal Torino. Il 25 novembre, dopo la sosta, ci sarà il derby della Lanterna.

"Adesso viviamo alla giornata - ha proseguito Osti - veniamo da un turno di campionato sicuramente non felice e abbiamo davanti una partita difficile a Roma. Avremo una settimana di tempo per prepararla, cercando di capire i motivi per i quali ieri non abbiamo fatto sicuramente una delle nostre migliori gare casalinghe". Il Genoa dopo la disfatta a S.Siro ospiterà al Ferraris il Napoli sabato sera nell'anticipo. "Sono convinto che l'affronteremo nel modo migliore" è stato il laconico commento dell'ad rossoblù Alessandro Zarbano.