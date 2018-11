Ansaldo Energia, commessa da 60 mln in Cina

Shanghai Electric Gas Turbine e Ansaldo Energia hanno firmato un contratto per il valore di circa 60 milioni di euro per la fornitura della prima turbina a gas di classe H GT36 destinata alla centrale di Minhang in Cina.

Lo annuncia una nota, in cui si spiega che l'accordo è stato siglato a Shanghai in occasione del primo China International Import Expo, alla presenza del vicepremier Luigi Di Maio, del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente di Cdp Massimo Tononi e del vice presidente di Shanghai Electric Grup Chen Ganjin. Il contratto, spiega la nota, "rappresenta un importante passo per l'introduzione delle turbine a gas di classe H di Ansaldo Energia e rafforza ulteriormente la collaborazione strategica di lungo termine tra Shanghai Electric e Ansaldo Energia. Il cliente finale del progetto della centrale da 800 MW di Minhang è Shanghai Electric Power, la maggiore utility operante nel campo dell'energia nell'area di Shanghai e controllata da State Power Investment Company.