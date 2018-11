Minaccia compagna con fucile, in cella

(ANSA) - MILANO, 4 NOV - Dopo quattro anni di vessazioni, una donna di 35 anni, originaria della Colombia, ieri, dopo essere stata minacciata in modo molto pesante, e cioè con un fucile, si è decisa ad andare dai carabinieri di Melzo, in provincia di Milano, e denunciare il suo convivente, un italiano di 47 anni, disoccupato, incensurato e con problemi di alcolismo e ora finito in carcere con l'accusa di possesso di armi clandestine ed è stato denunciato per maltrattamenti. Infatti, una volta perquisita la casa dove vive la coppia, a Trucazzano, l'uomo ha consegnato ai militari, oltre a sei fucili regolarmente denunciati in quanto pratica il tiro a volo, due pistole irregolari con la matricola abrasa: una Beretta 765 con 7 colpi nel caricatore e una calibro 9 e, a parte, 29 proiettili. Trovati anche alcuni coltelli a serramanico. L'uomo quindi è stato portato in cella per le armi mentre è stato denunciato a piede libero per le aggressioni e le minacce alla sua compagna iniziate nel 2014.