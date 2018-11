Belotti, Falque e Izzo annullano la Samp

(ANSA) - GENOVA, 4 NOV - La Samp perde al Ferraris contro il Torino e compie sostanzialmente un passo indietro. Per gli uomini di Mazzarri (oggi squalificato) doppietta di Belotti e gol di Iago Falque e Izzo cui ha risposto un'unica marcatura firmata da Quagliarella sulla ribattuta di un calcio di rigore che lo stesso attaccante si era fatto respingere da Sirigu. Una prestazione da dimenticare quella della squadra di Marco Giampaolo che ha ceduto di fronte a un Torino ben organizzato e e spietato. La Sampdoria non è stata quasi mai pericolosa e si è dimostrata lenta nel reparto offensivo e disattenta in difesa.