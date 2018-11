In Liguria 136 nuovi carabinieri

Il 12 novembre 136 nuovi carabinieri raggiungeranno i reparti dell'arma in Liguria. Saranno destinati al comando Legione 100 carabinieri neo promossi, frequentatori del corso formativo nelle scuole allievi e 12 militari provenienti da altre regioni. Tutti andranno andranno a rafforzare i presidi territoriali: 58 a Genova, 28 a Imperia, 14 a Savona, 12 alla Spezia. Saranno destinati in prevalenza ai comandi stazione e ai nuclei radiomobile di pronto intervento maggiormente impegnati nei servizi di controllo del territorio.

Ad essi si aggiungono anche 24 carabinieri forestali per l'esercizio delle funzioni specialistiche dell'arma nella tutela ambientale. Di questi, 20 saranno destinati al comando regione carabinieri "forestale" della Liguria ed impiegati presso i comandi di stazione, 4 al reparto carabinieri parco nazionale delle "Cinque Terre".