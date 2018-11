Disastro Genoa, perde 5-0 con l'Inter

(ANSA) - Disastro Genoa a S.Siro contro l'Inter. La squadra di Juric perde 5-0 senza mai entrare in partita contro i nerazzurri che nonostante la presenza di molte riserve, seppure di lusso, è sembrata irresistibile. I rossoblù hanno commesso molti errori in difesa regalando gol facili all' avversario, non hanno saputo fare argine agli attacchi interisti e non sono mai stati pericolosi in attacco. Juric, che non ha fatto giocare Piatek, entrato nel finale a risultato compromesso, ha dovuto fare a meno di Criscito. In difesa ha schierato Gunter, Biraschi e Romero ma non è servito. Il pareggio con la Juventus aveva illuso, il pari in casa con l' Udinese aveva fatto capire che i guai del Genoa non erano colpa del suo predecessore Ballardini e la sconfitta con il Milan mercoledì aveva evidenziato anche la poca affidabilità del portiere Radu. Oggi l'Inter ha fatto due gol nei primi venti minuti e ha dilagato nella ripresa. Inutile l'ingresso di Veloso. Unica nota positiva la prova del solito Kouamè.