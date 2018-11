Toti,oltre 100 mln danni sistema Liguria

(ANSA) - GENOVA, 2 NOV - "Oltre ai 20-30 milioni di euro di danni di somma urgenza, quellii al sistema Liguria credo che ammontino a più di cento milioni". E' la stima delle ferite del maltempo fatta dal governatore Giovanni Toti alle strutture pubbliche. Secondo Toti, la mareggiata che si è abbattuta sulla Liguria era "quasi imparabile" ed obbliga le istituzioni a "ripensare le opere a mare" per la difesa della costa. Tra le priorità dell'ordinanza di protezione civile Toti chiede di inserire la "sospensione delle tasse e dei mutui" per le famiglie e le imprese danneggiate. "Stiamo elaborando con il Governo in queste ore il riconoscimento dello stato di emergenza. Con il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli abbiamo fatto un accurato sopralluogo, le richieste che facciamo sono molto simili con quelle di tutti i territori colpiti dal maltempo", ha detto Toti.