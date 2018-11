Rixi,20 mln danni Portofino-S.Margherita

"Da una prima stima si parla di 5 o 6 milioni di euro di danni solo sulla strada di Paraggi. Una ventina i milioni di danni alle infrastrutture tra Portofino e Santa Margherita. Rapallo ha un porto privato, dovrà intervenire il privato". Lo ha detto oggi il viceministro Edoardo Rixi durante il sopralluogo a Portofino. "Occorre intervenire subito soprattutto a S.Margherita Ligure - ha detto - dove l'abitato è a rischio in caso di forte mareggiata". Per la ricostruzione "useremo il fondo grandi emergenze, per rendere disponibili subito i soldi".