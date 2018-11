Msc Crociere, record passeggeri a Genova

(ANSA) - GENOVA, 2 NOV - Msc Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato al mondo e brand crocieristico leader in Europa, Sud America, Sud Africa e nell'area del Golfo, si appresta a chiudere il 2018 e a inaugurare il 2019 stabilendo nuovi record di traffico passeggeri su Genova, suo "home port" e scalo in cui movimenta il numero più elevato di crocieristi al mondo. Nel 2018 saranno 992.000 i passeggeri, in crescita del 12% rispetto agli 882.000 del 2017, per un totale di 174 toccate. E nel 2019 il trend è destinato a migliorare ancora, anche grazie all'arrivo di due nuove ammiraglie - Msc Bellissima e Grandiosa - che faranno entrambe base sotto la Lanterna, portando così il numero complessivo dei crocieristi movimentati da Msc a circa 1,1 milioni (+10%), per un totale di 195 toccate (+12%). Nel biennio 2018-2019, il traffico generato dalla compagnia su Genova aumenterà quindi del 24% circa, pari a una volta e mezzo il tasso di crescita masso a segno dal mercato crocieristico italiano.