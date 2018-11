Maltempo: Toti, superare la Bolkestein

"Ora servono provvedimenti rapidi e incisivi per aiutare gli amici imprenditori a ripartire e i balneari a ricostruire, superando la direttiva Bolkestein.

Lavoreremo con il Governo e faremo sentire su questo la nostra voce". Sono la richiesta al Governo e l'impegno preso dal governatore ligure Giovanni Toti oggi pomeriggio via fb per reagire alle difficoltà del settore balneare ligure colpito dalla mareggiata del 29 ottobre. Solo nel Ponente ligure sono stati oltre 300 gli stabilimenti danneggiati. La direttiva Bolkestein, che prevede la messa a bando delle aree demaniali, dovrebbe entrare in vigore nel 2020 e questo spaventa i balneari che devono ricostruire e temono di perdere le concessioni. "La Liguria e tutta l'Italia stanno vivendo un momento difficile - scrive Toti - Lavoriamo senza sosta per ritornare al più presto alla normalità. Grazie a tutti i nostri amministratori locali, alla Capitaneria di porto, alla protezione civile e ai volontari che si stanno impegnando per la nostra Regione".