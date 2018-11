Genova, previste 12.730 assunzioni

(ANSA) - GENOVA, 2 NOV - Fra ottobre e dicembre, nell'ultimo trimestre dell'anno, le imprese prevedono 12.730 assunzioni a Genova. Sono 800 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un piccolo segnale positivo di miglioramento che arriva da Excelsior, l'indagine del sistema delle Camere di commercio sui programmi occupazionali delle imprese. Più assunzioni, che però solo nel 23% dei casi, nel mese di ottobre, saranno con contratto a tempo determinato, e per il 77% a termine, concentrate soprattutto nei servizi (76%) e nelle imprese con meno di 50 dipendenti (75%). Ma se il 17% delle aziende si prepara ad assumere nuovo personale, in 35 casi su 100 gli imprenditori interpellati pensano di avere difficoltà a trovare le figure professionali richieste.