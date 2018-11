Genoa:Juric, Inter? serve partita super

(ANSA) - MILANO, 2 NOV - "Non c'è stato tempo di rilassarci.

Dobbiamo fare una partita super per fare punti contro l'Inter".

Reduce dal ko di mercoledì contro il Milan, il Genoa di Ivan Juric cerca una reazione domani nella sfida di San Siro contro i nerazzurri. "Con Spalletti l'Inter ha fatto un salto di qualità importante - ha detto il tecnico rossoblu nella conferenza stampa della vigilia -. Mi hanno impressionato nelle ultime partite, in questo momento sono più forti del Milan. All'Inter da vice Gasperini mi sono trovato alla grande, ma non mi considero un ex". Le due partite ravvicinate potrebbero influire nelle scelte dell'allenatore rossoblu per quanto riguarda l'undici titolare.

"Sapevamo di avere un calendario terribile, abbiamo giocato solo due giorni fa e chi non è abituato può pagare - le parole di Juric -. Per noi è un po' più problematico, qualche cambio ci sarà, vediamo come stanno ragazzi e su chi possono contare.

Piatek riposa? Oggi vedrò come sta chi ha giocato di più, poi deciderò".