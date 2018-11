Carige cede su esiti stress test di Bce

(ANSA) - GENOVA, 2 NOV - In una giornata positiva per la Borsa, Banca Carige chiude in calo del 2% sulle indiscrezioni dell'esito degli stress test della Bce. Il Cet1 della banca ligure, soggetta agli stress test semplificati della Bce, sarebbe sceso sotto il 5,5% nello scenario avverso, soglia che in passato rappresentava il cuscinetto minimo di capitale da conservare per passare il test. L'esito degli stress test condotti direttamente dalla Bce - che oltre a Carige riguardano Mediobanca, Iccrea, Bper, Credem, Popolare di Sondrio - non verrà reso noto al mercato né determinerà 'bocciature'. I risultati verranno utilizzati dalla Bce nell'ambito dello srep, la valutazione con cui ogni anno la Bce fissa i requisiti patrimoniali minimi che una banca deve rispettare.