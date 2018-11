Bimbi Portofino a scuola con Capitaneria

(ANSA) - GENOVA, 2 NOV - Lunedì mattina i bambini residenti a Portofino che frequentano l'Istituto comprensivo a Santa Margherita saranno accompagnati a dalla pilotina della Capitaneria di Porto allo sbarco dei traghetti ai Giardini a Mare e presi in consegna dallo scuolabus. E' una delle misure decise per far riprendere la vita al borgo. E per cercare di toglierlo per quanto possibile dall'isolamento, è previsto che la prossima settimana partano i lavori per la realizzazione e il consolidamento della strada che da Portofino Paese arriva fino a Portofino vetta, collegandosi all'Aurelia. Sarà il genio militare a realizzarla per consentire il passaggio delle merci in caso di mareggiate. Dovrebbe essere pronta in 20 giorni. Ma non sarà l'unica. Lunedì cominceranno anche i lavori sulla strada nel parco di Portofino tra Nozarego, Gave e Portofino per renderla percorribile ai mezzi a due ruote e consentire ai residenti una viabilità alternativa.